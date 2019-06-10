总统选举民意调查：托卡耶夫支持率领先

哈通社/努尔-苏丹/6月10日 -- 首都努尔-苏丹市时间00:00时，"青年"研究中心和"社会观点"研究院公布了9日举行的哈萨克斯坦非例行总统选举最后民意调查（Еxit poll）结果。

"青年"研究中心于6月9日上午07:00-20:00期间对1.2万名选民进行了民意调查，结果显示：托卡耶夫支持率为69.94%、卡萨诺夫为14.96%、耶斯帕耶娃为4.78%、阿赫梅特别科夫为3.06%、拉赫姆别科夫为2.71%、塔斯毕赫夫为2.63%、萨德-别克·图格勒1.92%。



"社会观点"研究院于6月9日上午07:00-20:00期间对1.32万名选民进行了民意调查，结果显示：托卡耶夫支持率为70.13%、卡萨诺夫为15.39%、耶斯帕耶娃为5.32%、阿赫梅特别科夫为3.86%、拉赫姆别科夫为3.03%、塔斯毕赫夫为1.41%、萨德-别克·图格勒0.86%。



据悉，哈萨克斯坦于6月9日07:00-20:00期间进行总统选举投票。



根据选举法，计票工作将在12小时内完成。中央选举委员会将在7天时间内（截止6月16日之前）正式宣布选举结果，并登记大选中获胜的总统。



【编译：小穆】