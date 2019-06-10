托卡耶夫在总统府召开新闻发布会

哈通社/努尔-苏丹/6月10日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日在总统府召开了面向国内外记者的新闻发布会。

托卡耶夫在新闻发布会上向哈萨克斯坦人民和参加竞选的对手们表示了感谢。

"首先，我要向支持我的哈萨克斯坦选民表示感谢，这是非常重大的责任。承担该责任是我的荣誉，这是人民的信任。总统选举过程透明而公正，1千多名观察员观摩了大选，350多名外国记者进行了报道。"他说。



托卡耶夫指出，此次选举为所有候选人创造了充分的竞选条件。

"7名候选人参加了本届总统选举。竞选过程中，他们拥有了充分的竞选条件。我将借鉴他们提出的一些建议。因此，我想感谢其他竞选对手。"他说。

总统表示，竞选期间对地方进行的工作视察过程中了解了一系列问题。

"竞选期间，我对国内行政区进行了工作视察。每个州都有自己的特点，并为国家发展作出了贡献。当然，也有一些为解决的问题。其中包括医疗卫生、提高工资、环境和饮用水问题。因此，我们将注重关注解决这些问题。"托卡耶夫说。



总统同时还强调，他将会向政府下达具体工作任务解决这些问题。

"当前，我们要通过实际的措施。根据法律规定，政府不会被解散，但会进行一些人事调动。正如我之前提到的，政府要吸引更多的青年人才。"托卡耶夫说。

【编译：小穆】