外长会见欧安组织民主人权办观察员团代表

哈通社/努尔-苏丹/6月11日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外长贝布特•阿塔穆库洛夫10日与欧安组织民主制度和人权办公室（以下称“民主人权办”）观察员团代表举行会谈。

参加会谈的包括民主人权办主任英格布格•季丝拉朵蒂尔、欧安组织议会大会观察员团团长、欧安组织议会大会民主、人权和人道主义事务委员会主席玛格丽特•基纳-内伦，以及民主人权办观察员团团长乌尔舒拉•加切克。



会谈期间，双方就观察员团在此次总统选举中的监督工作进行讨论。外交部称，会谈在友好和建设性的气氛中举行。



阿塔穆库洛夫指出，独立至今，我国在许多方面取得了成功。实现了经济增长、人口收入增长和社会稳定，国家进入了政治发展的新阶段，并指出此次公投过程公开公正，符合哈萨克斯坦立法及其对国际义务的履行。



欧安组织民主制度和人权办公室主任季丝拉朵蒂尔祝贺哈萨克斯坦总统大选的成功举行，并感谢外交部为观察员团提供的有利条件，并就进一步改善选举系统等工作发表建议。



对此，外长表示将高度重视民主人权办观察员团在关选报告中提出的建议和意见。



此外，民主人权办方面就托卡耶夫总统在此次大选中的胜利表示了祝贺，并指出将进一步加强与哈萨克斯坦政府之间富有成果的合作。

值得一提的是，共有900多名国际观察员观摩了此次总统选举过程，其中包括来自9个国际组织的866名观察员和来自41个国家的147名观察员。同时，来自40多个国家的227名外国记者进行了注册认证工作，为哈萨克斯坦选举史创造了新的记录。



【编译：达娜】