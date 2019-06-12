多国领导人致信祝贺托卡耶夫就任哈萨克斯坦总统

哈通社/努尔-苏丹/6月12日-据总统府新闻局消息，连日来，许多国家和国际组织领导人纷纷致电或致信哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫，祝贺其当选哈萨克斯坦总统。

消息称，欧洲理事会主席唐纳德•图斯克向托卡耶夫总统表示了祝贺，并指出，哈萨克斯坦是欧盟的重要合作伙伴之一，哈萨克斯坦与欧盟之间的伙伴关系与合作协定是进一步深化双边联系的基础。同时，他还强调了哈萨克斯坦在区域合作与对话中的重要作用。



同时，捷克总统米洛什•泽曼致电祝贺托卡耶夫总统，并指出双边关系将在后者的领导下继续蓬勃发展，更好地造福两国人民。



独联体执行委员会主席兼执行秘书谢尔盖•列别杰夫在其贺电中表示相信，托卡耶夫总统今后将作为国家元首，将继续促进哈萨克斯坦的逐步发展，深化其在国际舞台中的地位，以及加强独联体国家一体化进程。



俄罗斯联邦鞑靼斯坦总统鲁斯塔姆•明尼哈诺夫在贺电中表示相信，哈萨克斯坦和鞑靼斯坦之间的兄弟关系将促进双边关系的友好发展，并进一步深化哈萨克斯坦与俄罗斯之间的互利合作及多边战略关系。



此外，发来祝贺的国家和国际组织领导人还包括俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特•米尔季约耶夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙、吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫、阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫、塞尔维亚总统亚历山大•武契奇、匈牙利总理维克多•欧尔班、联合国文明联盟高级代表莫拉蒂诺斯（Miguel Ángel Moratinos）、匈牙利总统阿戴尔·亚诺什、格鲁吉亚总统萨洛梅·祖拉比什维利、摩尔多瓦总统伊戈尔·多东、格鲁吉亚总理马穆卡·巴赫塔泽、保加利亚前总统彼得·斯托扬诺夫。



【编译：达娜】