托卡耶夫总统就职典礼演讲全文

哈通社/努尔-苏丹/6月12日 -- 哈萨克斯坦总统宣誓就职仪式于6月12日10:30时在哈萨克斯坦共和国首都努尔-苏丹市独立宫举行。哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫手抚共和国宪法，面向全国人民，宣誓就任新一任哈萨克斯坦共和国总统。

完成宣誓仪式后，托卡耶夫向全国发表了就职演说，以下为哈萨克斯坦驻华使馆提供的演说全文：



亲爱的同胞们！

竞选期间，我走访了全国各地。

我的政治纲领--满足我们公民的主要需求。

首先，我将重点实施哈萨克斯坦的第三次现代化，推进五大改革目标相关措施和其他战略方针的实施。换句话说，我将继续实施首任总统的战略方针。

为了使国家达到可持续发展的新水平，需要新的方法和新的解决方案。它们很快就会公之于众。

其次，我计划具体解决尖锐的社会问题，向最需要的人提供援助。

政府的任务是制定措施，以在这一领域取得实际成果。我们需要切实更新社会政策。

第三，我将支持哈萨克斯坦企业家，吸引和保护投资，刺激商业活动，形成广泛的中产阶级。

第四，我的目标是确保社会团结和保护每个公民的权利。

最重要的是，无论何时何地，我都将坚决捍卫哈萨克斯坦的国家利益。

今天，世界进入了一个快速变化的时代。

技术，经济和社会秩序不断变化。人们，特别是年轻人的世界观正在发生变化。

哈萨克斯坦面临新的挑战和威胁。我多年从事国际政治，我感受到了新时代的到来。

贸易战，国际关系紧张，原有安全机制破坏，区域冲突的增长都是新的地缘政治现实。

在未来几年里，时代的主要问题将得到解决：哪些国家能够融入进步，哪些国家将处于世界发展的边缘。

经济，社会和政治进步是我们应对当代挑战的唯一正确选择。

我们向世界开放，我们致力于取得最好的成就，先进的技术。为了人民的福祉而进行的创造性改变--这是我对进步的理解。

与此同时，当权有义务听取人民的需求，解决实地问题，并定期向公民报告。

不要只许承诺，而要必须做到！政府和州长的所有成员都应遵循这一规则。

我作为总统，最重要的不是经济发展的整体数字，而是所有公民的真正福祉。

因此，在就战略问题作出决定时，肯定会考虑到大多数人民的立场。

我们的国家公式：

当权：一位强大的全权总统， 有影响力的，有能力的议会， 一个对人民负责的政府。

正是这种政治制度最能完全满足我们国家在复杂的地缘政治现实中的需求，并有助于我们完成战略任务。

与此同时，将继续社会政治转型的过程。

政治上层建筑必须符合深刻的经济转型，否则将拖滞改革进程。

世界经验令人信服地证明了这一点。

只有在英才统治的基础上受过良好教育的人才才能进入国家管理体制。没有其他的选择原则。

总的来说，我们必须增加当局对人民的责任。将特别关注国家社会的发展。

外交政策

哈萨克斯坦在国际政治舞台上享有很高的声望，在国际事务中，哈萨克斯坦一直被认为是和平、开放、可靠和负责任的合作伙伴。

我们将延续建设性、和谐的、多边外交政策。

我们将在国际舞台上坚决促进和捍卫哈萨克斯坦的国家利益。

国家的外交活动将为国家、国民经济以及每一位公民带来利益。

我想对青年人说：

你们需要在哈萨克斯坦的发展中发挥关键作用，成为进步的动力。

民族领袖纳扎尔巴耶夫宣布2019年为青年年。

我们正在实施 "年轻的企业家" 青年商业倡议发展项目，我们将支持青年创业公司。我们将实施青年就业计划。

我的任务是创造所有机会，以便你们实现自己最大的梦想并书写个人的"成功故事"。

对此，政府计划建立总统人才储备，为各公共服务领域的新青年人才们提供支持。

我们的青年富有才华，有远大理想和抱负。因此，我相信，哈萨克斯坦拥有充满光明的未来。





【编辑：木合塔尔·木拉提】