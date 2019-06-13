韩国总统文在寅邀请托卡耶夫总统访问首尔

哈通社/努尔-苏丹/6月13日 - 据总统府新闻局消息，在就职典礼后，一些国家领导人和国际组织负责人陆续致电致函哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫，热烈祝贺托卡耶夫当选哈萨克斯坦共和国总统。

韩国总统文在寅在贺函中对两国战略伙伴关系发展前景表达了信心，并邀请托卡耶夫访问首尔。"希望能够在合适的时候，与您在首尔再度相会，我随时准备与您继续旨在提升两国合作发展的建设性对话。"他说。



伊朗总统哈桑•鲁哈尼在贺函中祝贺托卡耶夫当选，并祝福哈萨克斯坦人民幸福，强调他坚信两国之间各领域合作关系必将持续深入发展。



卢森堡总理格扎维埃•贝泰尔向托卡耶夫总统表示祝贺。"我为能够继续与您探讨如何加深哈萨克斯坦与卢森堡之间的友好合作发展感到十分高兴。"他说。



立陶宛总统达利娅•格里包斯凯特在贺函中对立陶宛和哈萨克斯坦之间的双边友好关系和对话的延续，以及在欧盟框架下双边合作的高速发展表达了信心，强调双方合作的不断深入将有利于两国人民的福祉。



欧亚经济委员会执委会主席季格兰•萨尔基相对托卡耶夫的胜选表示祝贺，强调称，这一胜利将成为哈萨克斯坦作为一个现代化和高速发展的国家的基础。"相信在一体化进程中有了您的参与，欧亚经济联盟必然将发展成为国际上具有重要影响力的组织。"他说。



发来贺电贺函向托卡耶夫总统表示祝贺的国家和国际组织领导人还有：集安组织代理秘书长瓦列里•谢梅里科夫，上合组织秘书长弗拉基米尔•诺罗夫，突厥议会秘书长巴赫达特•阿穆列夫，突厥文化国际组织秘书长对山•卡塞诺夫等。



【编译：木合塔尔·木拉提】