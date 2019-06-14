吉国总统：上合组织应成立专门机构打击经济犯罪

哈通社/比什凯克/6月14日 -- 吉尔吉斯斯坦总统索伦拜·吉恩别科夫14日在上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议上表示，上合组织应成立打击经济犯罪的机构。

吉国总统说："通常，经济犯罪具有跨境性质。它们与贩毒、非法走私和洗钱有着紧密关系。最终，它们对国家安全造成严重威胁。吉方提议成立上合组织打击经济犯罪机构。"

吉恩别科夫还强调，当前在互联网空间散播的不良信息对国家安全构成了实际威胁。

"故意散播虚假信息行为越来越频繁，并造成了负面影响。将IT技术用于犯罪、恐怖主义和军事-政治目的的风险也正在加剧。因此，我们认为保障信息安全应成为上合组织重要的议程。"他说。

吉尔吉斯斯坦总统在讲话中指出，加强数字化、信息和通讯技术领域的合作，以及形成区域间合作体系至关重要。上合组织各成员国在这一领域有着丰富的经验。

据悉，上合组织峰会14日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。出席本次峰会的领导人包括哈萨克斯坦总统托卡耶夫、中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京、吉尔吉斯斯坦总统吉恩别科夫、印度总理莫迪、巴基斯坦总理伊姆兰•汗、乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙等。

【编译：小穆】