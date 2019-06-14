总统：欧亚经济联盟、东盟、金砖国家和欧盟等国际组织可成为上合组织可靠的伙伴

哈通社/比什凯克/6月14日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日在上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议上发表讲话时表示，应进一步支持核加强上合组织的潜力。

托卡耶夫说："我相信，上合组织是最有效和有权威的国际组织之一。年轻的组织在发展过程中取得了有效成果并引起了国际社会的注意。我们应支持和加强上合组织的潜力。比如说，在长期战略睦邻、友好和合作协议框架下落实上合组织2019-2020年行动规划。"

哈萨克斯坦总统注重关注了扩大与欧亚大陆主要多边结构的全面合作问题。他同时还指出，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫提出的与大型区域组织，其中与欧洲和亚洲区域组织建立合作倡议是值得注意的。

"比如说，欧亚经济联盟、东南亚国家联盟、金砖国家和欧盟等国际组织可成为上合组织可靠的合作伙伴。"托卡耶夫说。.

据悉，上合组织峰会14日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行。出席本次峰会的领导人包括哈萨克斯坦总统托卡耶夫、中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京、吉尔吉斯斯坦总统吉恩别科夫、印度总理莫迪、巴基斯坦总理伊姆兰•汗、乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙等。

【编译：小穆】