托卡耶夫总统出席在杜尚别举行的亚信第五次峰会

哈通社/努尔-苏丹/6月15日 -- 亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）第五次峰会15日在杜尚别举行。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫已于14日抵达杜尚别，并出席此次峰会。



峰会在杜尚别"Кохи Навруз"宫举行，（作为峰会主席的塔吉克斯坦总统埃莫马利•拉赫蒙在大会开幕式上发表了讲话。



他表示，亚信峰会是讨论亚洲及国际社会热点问题的重要平台，通过亚信，各国得以巩固为应对全球威胁和安全挑战而做出的努力。



据了解，包括哈萨克斯坦、俄罗斯、中国等在内，超过10个国家的元首出席此次峰会。



值得一提的是，托卡耶夫总统在峰会开幕式上发表演讲。



此外，在峰会框架下，总统还将同阿富汗总理阿卜杜拉•阿卜杜拉及卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆•本•哈马德•阿勒萨尼举行会晤。



亚信是1992年10月5日由哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫在第47届联合国大会上倡议建立的亚洲安全问题论坛，致力于制定和落实旨在增进亚洲和平、安全与稳定的多边信任措施，加强相关领域合作。



目前共有成员国27个：阿富汗、阿塞拜疆、中国、埃及、印度、伊朗、以色列、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、巴勒斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦（以上为创始成员国）、泰国（2004年加入）、韩国（2006年加入）、约旦（2008年加入）、阿联酋（2008年加入）、越南（2010年加入）、伊拉克（2010年加入）、巴林（2010年加入）、柬埔寨（2011年加入）、卡塔尔（2014年加入）、孟加拉国（2014年加入）和斯里兰卡（2018年加入）。观察员13个：印度尼西亚、日本、老挝、马来西亚、菲律宾、乌克兰、美国、白俄罗斯以及联合国、欧安组织、国际移民组织、阿拉伯国家联盟和突厥语国家议会大会。



【编译：木合塔尔·木拉提】