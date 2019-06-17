三星显示器首季全球手机面板市占率居首

哈通社/努尔-苏丹/6月17日 -- 据韩联社报道，市场调研机构IHS Markit17日发布的数据，今年第一季度三星显示器以压倒性优势领跑全球智能手机面板市场，尤其在手机OLED面板市场上三星的市场份额超过80%，进一步巩固其"唯我独尊"的市场地位。

数据显示，今年第一季度三星显示器的智能手机面板全球销售额为34.5396亿美元，市占率达40.2%。虽然本季度的市占率低于去年同期（46.8%）和前一季度（41.8%），仍将排名第二的日本显示器公司（JDI，12.3%）远远甩在后头。三星显示器从2017年第二季度以来连续8个季度保持40%以上的全球市占率，今年第二季度的市占率有望达到42.5%，坐稳第一把交椅。

值得关注的是，中国京东方（BOE）的市占率为11.9%，紧追日本显示器。去年第一季度，京东方的市占率（6.5%）仅为日本显示器（12.4%）的一半水平，仅过一年就呈现赶超势头。中国天马以8.1%排名第三，日本夏普和LG显示器分别以8%和7.8%的份额分列其后。

在智能手机OLED面板市场上，三星显示器的全球市占率独占鳌头，高达86.5%。京东方以8.3%的市占率赶超LG显示器（3%），首次排名第二。

行业有关人士表示，OLED面板厚度较薄，可塑性很强，且耗电率也较低，在移动终端市场上快速普及。因此夏普、日本显示器、LG显示器等主营LCD的企业在市场上的影响力可能进一步削弱。



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