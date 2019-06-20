法国前总统萨科齐因涉腐和以权谋私 面临审判

哈通社/努尔-苏丹/6月20日 -- 据中新社消息，法国媒体19日报道，法国前总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)因涉嫌腐败和以权谋私，将面临审判。

当地时间19日，据一名和萨科齐涉腐案关系密切的消息人士告诉法新社称，萨科齐在涉嫌腐败和以权谋私的案件中败诉，或将在未来几个月内出庭。另外，法国最高法院18日也已裁定，对萨科齐、其律师赫尔佐格以及检察官阿兹波特的审判是正当的。

报道称，据一位知情人士和一名辩护律师的说法，这意味着案件将进入到审判阶段。目前萨科齐的律师没有就此事发表评论。

案件涉及萨科齐因涉嫌收买检察官以获取调查内幕，而遭到"腐败"和"以权谋私"两项罪名的指控。调查最初集中在赫尔佐格和阿兹波特的对话上，进而发现萨科齐在2007年竞选总统期间，曾接受欧莱雅女继承人的贿赂。同时，调查人员怀疑萨科齐和其律师赫尔佐格一直在收集案件信息，并在此期间为该案件的法官阿兹波特提供了一份在摩纳哥的美差，作为交换。

调查还显示，萨科齐和其律师两人经常通过假身份进行电话联系，萨科齐使用的是保罗·比斯姆特这一名字。萨科齐曾在2013年否认对其的指控，并表示阿兹波特从未接受摩纳哥的工作，他不应该面临审判。不过调查人员认为，这笔交易之所以没有成功，是因为萨科齐和其律师知道两人的通话被监听。

萨科齐在2007年至2012年期间担任法国总统。2012年竞选连任失败后，萨科齐就屡次陷入多项指控中。2018年3月22日，萨科齐还因涉嫌接受前利比亚领导人卡扎菲提供的竞选资金而接受调查。