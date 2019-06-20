哈萨克斯坦非现金交易蓬勃发展

哈通社/阿拉木图/6月20日 - 哈萨克斯坦公民在日常生活中正在更加广泛的选择非现金支付方式进行交易和服务结算，绝大多数的非现金支付交易通过网络和手机APP完成。

据哈萨克斯坦统计分析网站Ranking.kz消息，随着非现金交易工具的不断普及，越来越多的哈萨克斯坦人开始放弃传统的现金支付模式。



统计显示，2019年5月，哈萨克斯坦境内以银行卡方式进行的交易结算总额达8397亿坚戈，占到国内银行卡形式业务份额的40.1%。而在2018年的同期，这一数据仅占26.4%。



非现金交易模式的优势，充分体现了数字化和网络服务的有效性。



2019年4月的统计显示，通过网络和手机APP开展的非现金交易结算总额达5333亿坚戈，占所有非现金交易份额的63.5%。



这一数字在2018年为50.7%，而在2015年仅为9.1%。



目前哈萨克斯坦银行卡交易体系不断增长，2019年5月的统计显示，目前全国活跃的银行卡用户达1330万（其中1010万为借记卡），较2018年同期增长100多万。



这一数据在2015年为710万。



截至2019年5月1日，哈萨克斯坦全国28家银行中有22家提供支付卡业务。此外国家邮政也有相关业务服务。



【编译：木合塔尔·木拉提】