今天是国际奥林匹克日

哈通社/努尔-苏丹/6月23日 —— 6月23日是国际奥林匹克日。

国际奥林匹克委员会于1894年6月23日在法国巴黎由世界著名的国际体育活动家法国人皮埃尔·德·顾拜旦成立，首任主席是希腊人泽麦特里乌斯·维凯拉斯。

为了纪念这一具有历史意义的日子，国际奥委会于1948年起将每年的6月23日定为国际奥林匹克日。目前，国际奥委会成员国达206个国家，共有100个委员和32个荣誉委员。

国际奥委会组织举办4年一届的夏季奥林匹克运动会、青年奥林匹克运动会、冬季奥林匹克运动会、残疾人奥林匹克运动会。

首届夏季奥运会于1896年于希腊雅典、首届冬奥会于1924年在法国霞慕尼、首届青奥会于2010年在新加坡举行。

1990年，哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会正式成立，并于1993年正式成为国际奥委会成员国。

1994年，哈萨克斯坦正式以独立国家名义参加第十七届冬季奥林匹克运动会，并获得4枚奖牌（1金2银1铜），位居总奖牌榜第12位。

值得一提的是，第三十二届夏季奥运会将于2020年7月24日至8月9日在日本东京举行。而第二十四届冬季奥运会将于2022年2月4日至2022年2月20日在中国北京举行。