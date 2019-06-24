第四届"伟大草原"国际论坛在努尔-苏丹开幕 总统致贺

哈通社/努尔-苏丹/6月24日 -主题为《突厥文明：从根源到现代》的第四届"伟大草原"人道主义科学论坛24日在首都努尔-苏丹举行。

来自哈萨克斯坦，以及欧洲、亚洲和美洲地区21个国家的250多位著名学者、政治家和社会活动人士出席论坛。



哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫在致论坛的贺信中表示，伟大草原--是欧亚大陆数千年来生活过的无数人群历史的见证者，是西方与东方文明交汇和融合的摇篮。在这片土地上，文明之花长久绽放，为人类文明的发展贡献了至今仍在发挥作用的重要价值观与理念。



托卡耶夫强调，本届论坛将讨论的主题范围广泛、理念深刻、意义重大，对研究首任总统纳扎尔巴耶夫的署名文章《伟大草原的七个优势》思想将产生很大的帮助，同时也将为战胜当今国际挑战和风险，提高人道主义思想意识等起到巨大作用。



托卡耶夫总统表示，他相信由国际突厥学院发起并成功举办多届的论坛，将为突厥学领域学术研究创造动力和平台，促进国际学术交流合作。



哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特•阿依玛汗别托夫、哈萨克斯坦民族和睦大会副主席詹塞伊特•图伊梅巴耶夫、蒙古国首任总统彭萨勒玛•奥其尔巴特、阿塞拜疆首任总理哈桑•哈桑诺夫、吉尔吉斯总统顾问苏力坦•拉耶夫、吉尔吉斯最高议会首任议长梅迪特汗•沙里穆库洛夫等出席论坛。



国际突厥学院院长达尔汗•克德尔艾里表示，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在文章《伟大草原的七个优势》中对突厥世界的起源、突厥文明、伟大草原上的突厥人为人类文明做出的贡献、在历史上首次驯服马匹、成功锻造铁器等等历史都做出了详细的描述，今年论坛的主题也与此有关。



据了解，本次论坛将有6个议题的讨论，分别是《突厥国家的形成与发展历史》、《伟大草原文明以及对世界文明的贡献》、《突厥世界文学和民俗学研究中的热点问题》、《突厥世界的民族文化特征》、《当代突厥学：新的方法与观点》以及《欧亚一体化进程：空间和时间视野》。



【编译：木合塔尔·木拉提】