一位哈萨克斯坦老兵的故事：我参与了新中国空军的建立

哈通社/努尔-苏丹/6月24日 - 在2015年纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年时，哈萨克国际通讯社曾报道过一位90岁的阿克托别老兵波利斯•科尤先科，寻找1949年-1951年他作为前苏联空军教官，在济南为中国人民解放军空军培训学员时的中国战友们的故事。

毕业于莫斯科航空学校、以航空设备技师身份成为苏联空军上士的科尤先科，从1949年开始执行的长达2年半的这项"中国任务"，在当时是一项机密，即便是他身边的人都对此知之甚少。



他和其他教官的任务是培养合格的解放军飞行员和技师，训练他们同国民党空军作战。



为了表彰他为中国革命事业做出的贡献，以及纪念双方的友谊，中国当时的领袖毛泽东曾亲手为他颁发了一枚纪念勋章。





1949年4月，正在乌克兰服役的波利斯•科尤先科与一批军人一起接受了一个由高级军官们组成的委员会的审查，军官们向他们提出了很多问题。初步的筛选后，他们被送到了基辅，另一个同样由高级军官组成的委员会登记了他们的个人信息。



随后，他们从基辅抵达莫斯科，直到5月被送到了一个位于莫斯科郊外林地中的基地。迎接他们的将军告诉他们："诸位将为了执行特殊任务前往中国。"随后，开始对中国当时的政治、经济、军事现状进行系统的介绍。



当时的中国正面临着动荡的国内局势，团结在毛泽东身边的共产党和民主力量，正在为了推翻独裁的国民党统治而努力。而美国方面向国民党提供了全方位的支持，在日本投降后，美国直接向中国驻军11万余人，并为国民党训练军人。



中国随即爆发了内战。虽然苏联认为这是中国的内政，但苏联实际上仍然向中国共产党领导的政权提供武器装备和数以千计的技术人员支持。

而被派去的人员当中，就包括此时的航空技师波利斯•科尤先科上士。



在前往中国之前，他们接受了完整的培训，期间所有个人证件被收走，临行前每个人得到了三套便装，并被告知需要以便装出行。



随后，他们登上了火车，经西伯利亚铁路抵达赤塔，随后在苏联和中国边境的车站换乘中国火车，抵达哈尔滨。之后，他们途径北京抵达了目的地--位于中国东部的济南市。





"当时的中国整体社会状况非常困难，比苏联要糟糕的多，"波利斯回忆道，"差不多就像是苏联内战时期一样。作为空军人员，我的任务是帮助中国人组建自己的空军力量，让那些年轻人了解有关飞机、机场和各种设备的知识。在选择了合适的机场。清理了跑道，配置了需要的设备后，飞机的起降就正式开始了。中国军人非常勤奋，他们都是一群好学的小伙子。中国飞行员开始尝试驾驶苏联的LA、雅克等型号飞机。我们的教官教授他们在地面和空中的作战技巧。"



苏联飞行员和技师加入中国人民解放军序列并参加中国内战是一个十分机密的事情。也因此，这些飞行员在战时甚至没有配备降落伞，不会携带个人证件，甚至被隐去了姓名。2年半的时间里，他们的亲人与他们没有任何联系，没有人告诉他们何时可以回家。



他们平时也不能随意离开位于城外的营地。科尤先科在中国时，只和翻译一起去过一次济南城区，为了买衬衫。



从1949年6月至1951年8月，科尤先科一直待在中国。期间，他一共培训了30多名空军军人，失去了3位飞行员好友--他们没能在执行任务后生还。





根据中国官方的说法，中国解放军空军成立于1949年，也就是说，来自哈萨克斯坦的科尤先科，是中国空军建立历史的直接参与者之一。



在中国服务期间，他还交到了许多中国战友。在科尤先科即将回国时，这些战友为他写了临别赠言，还有不少人留下了自己的照片。



如今，年老后的科尤先科最挂念的人，也是这些中国的战友们。他们现在还活着吗？生活的如何？老战士非常想知道这些！



或许有人会问，为什么科尤先科过去没有找寻过这些战友们。



老兵告诉我们，这是因为组织纪律的要求。在离开中国时，他签署了承诺在50年内不披露相关信息的文件。





除了这一点以外，促使老兵保守自己在中国期间经历的原因还有一条。他曾经因为提到一些与中国有关的内容，而被当时的苏联KGB部门传唤调查，虽然是一场虚惊，但这让他随后再也没有主动说起过在华经历。哪怕是在70年后接受记者采访时，他还会不断确认："这些内容是可以说的吧？"



在北京天安门购买的派克笔，以及1951年2月获得的勋章（为了表彰为中国人民解放军特殊部队的组建、友谊、作为苏联专家为中国军队的帮助），成为了科尤先科在中国的这段经历的唯一凭证。他手中编号为№100747的证件上，有着中国中央人民政府革命军事委员会主席毛泽东的亲笔签名。





波利斯•科尤先科希望能够与自己在中国的那些老战友和学员们取得联系。临别时战友们送给他的照片上，有着许多中文的留言，或许能够提供一些信息。也可能，战友们能够在这些照片上找到自己。







第二排左起第七人为波利斯•科尤先科。



【编译：木合塔尔·木拉提】