马吉利斯议长：议员代表团已动身前往阿尔斯

哈通社/努尔-苏丹/6月26日 - 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林26日在议会全体会议上表示，由议会议员组成的代表团已经动身前往阿尔斯市，将同当地居民举行面对面的会谈，了解居民诉求。

会上，议长代表全体议员，向在爆炸事故中的遇难者表示哀悼，向其家人表示慰问，并祝愿伤者早日恢复健康。



议长强调指出，在事故发生后，全哈萨克斯坦都在积极为当地人民提供支援。议会议员们也捐出了各人一天的薪资。



"而昨天，由议会议员组成的一支代表团已经动身前往阿尔斯市，他们将同当地居民举行面对面的会谈，了解居民诉求。我们都希望阿尔斯市居民能够早日恢复正常生活。阿尔斯，我们在一起！"议长说。



根据此前报道，6月24日早晨，阿尔斯市一座军事设施内的弹药库发生爆炸事故，迄今已导致2人死亡，近170人受伤。爆炸还导致周边区域20多处房屋和9个院落失火，在城内引发14处火点，爆炸引发的震动令城内大量房屋受损。



哈萨克斯坦总统托卡耶夫当晚抵达阿尔斯市，并前往安置点慰问被疏散的城市居民。



目前事发弹药库火情及爆炸已被消除，有关部门正在对城区进行清理，并调查事故发生原因，司法部门已经启动了刑事调查工作。



【编译：木合塔尔·木拉提】