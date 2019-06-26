霹雳舞或将加入巴黎奥运会比赛项目

哈通社/努尔-苏丹/6月26日 -- 据中新社消息，国际奥委会在瑞士洛桑召开的第134次全会上表示，原则性同意2024年巴黎奥运会增设霹雳舞（Breaking）、滑板、攀岩及冲浪四个大项。但最终是否正式通过还需经过考察与评估，预计将于2020年12月做出决定。

今年初，巴黎奥组委向国际奥委会提议在2024年奥运会上新增四个项目，但实际上只有霹雳舞算真正意义上的新项目，因为滑板、攀岩和冲浪都将在明年的东京奥运会上亮相。巴黎奥组委主席、三枚奥运会皮划艇金牌得主托尼·埃斯唐盖表示，这些新的候选项目将使奥运会"更具城市性"和"更具艺术性"。

霹雳舞是一种难度较高的街舞舞步，比较重视舞步技巧性，各种地板动作考验舞者运动能力与舞技，技术含量高且赏心悦目。1970年代起源于美国纽约布朗克斯区。霹雳舞者曾经被看做是"不务正业"的人，但2018年布宜诺斯艾利斯青奥会就已经将其纳入正式比赛项目。

国际奥委会还表示，即使霹雳舞、滑板、攀岩及冲浪这四个项目最终无缘2024年奥运会，也不会再批准其他项目顶替进入2024年奥运会比赛项目名单。这意味着明年重返奥运会的棒球和垒球将不会出现在2024年奥运会的比赛项目中。不过棒球和垒球仍有可能在2028年洛杉矶奥运会上重返奥运大家庭。