哈萨克斯坦驻埃及大使馆举办活动介绍我国投资机会

哈通社/开罗/6月27日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦驻埃及大使馆日前在开罗举办活动，就我国的投资机会等问题进行介绍，来自埃及的50多位大型公司负责人及投资者参加了活动。

哈萨克斯坦驻埃及大使阿尔曼•伊萨哈里耶夫在讲话中指出，埃及是哈萨克斯坦在非洲大陆的主要贸易和经济伙伴，近年来，双边关系不断发展。



同时，大使就哈萨克斯坦社会经济发展的主要方向，以及政府为确保我国跻身全球最发达30国家行列而采取的相关措施、外国投资者优惠政策等工作进行了介绍。



此外，哈埃商业理事会成员、"Los Amigos G.T.C"公司领导加利阿勒•戈尔根据自身经验，就哈萨克斯坦的投资吸引力，以及为外国投资者提供的优惠政策等问题进行介绍。同时他还谈到了目前正在哈萨克斯坦境内成功运作的埃及公司相关业务。



活动期间，大使馆播放宣传短片，介绍了哈萨克投资国有公司（Kazakh Invest）以及阿斯塔纳国际金融中心的相关工作成果，并向与会者提供了有关我国投资领域的信息手册。



外交部称，哈萨克斯坦的投资机会引起了多位埃及投资者的极大兴趣，投资者们对我国的生活水平、月平均工资及水电价格等信息进行了了解，并计划将在近期内前来哈萨克斯坦进行访问。



【编译：达娜】