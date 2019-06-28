哈萨克斯坦与英国加强数字政府合作

哈通社/伦敦/6月28日-由数字发展、创新和航空航天工业部副部长阿布来罕•沃斯盼诺夫带领的哈萨克斯坦代表团日前前往英国进行工作访问。

访问期间，哈萨克斯坦代表团与英国政府数字服务局（UK Government Digital Service）代表会面，就两国在数字化领域的合作前景等问题进行讨论。



会上，数字发展、创新和航空航天工业部与英国政府数字服务局签署合作备忘录。



据外交部称，本备忘录将有力促进双方在发展开放和透明的数字公共服务方面的相互理解，提高其可访问性和用户友好性，促进数字技能发展和人力资本。同时，在备忘录框架下，双方将在数字公共服务开发方面开展经验交流合作和公务员培训等。



在此次访问框架内，哈萨克斯坦代表团还参加了6月25日在彭博欧洲总部举办的新兴和前沿论坛，论坛就新兴市场和前沿市场在全球经济中的作用等主题进行讨论。



此外，代表团还与英国多个公司举行双边和多边会谈，探讨了扩大哈萨克斯坦经济和公共服务数字化合作的前景问题。



值得一提的是，英国在数字技术和人工智能发展方面排名全球第一，基于数据开放原则和良好的商业环境，使伦敦成为继硅谷之后世界第二大信息技术中心。



【编译：达娜】