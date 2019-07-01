哈萨克斯坦外长抵达美国开始正式访问

哈通社/华盛顿/7月1日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫1日抵达美国，开始进行正式访问。

值得一提的是，此次是阿塔穆库洛夫作为哈萨克斯坦外交部部长，以及哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫当选哈萨克斯坦总统以来，首次对美国进行的正式访问。



同时，此次访问恰逢哈萨克斯坦外交工作人员日和美国独立日之际。



根据为期两天的访问日程安排，阿塔穆库洛夫计划同美国总统行政办公室、国务院，以及商业和专家组的相关代表举行双边会谈。在即将举行的会谈中，哈美双方将就哈萨克斯坦与美国扩大战略伙伴关系的热点问题进行讨论。



据外交部称，此次访问旨在进一步发展两国之间和的商业联系。近年来，美国对哈萨克斯坦的直接投资规模不断增长，2018年该数据达到53亿美元，较2017年增长5.3%。



值得一提的是，美国是哈萨克斯坦主要的贸易和经济伙伴之一。同时，美国是最早承认哈萨克斯坦独立主权，以及同我国建立外交关系的国家之一。获得独立以来，哈美两国之间的双边合作一直本着相互理解和相互信任的精神发展。



此外，首任总统纳扎尔巴耶夫于2018年1月对美国进行正式访问期间，两国总统发布的联合声明，进一步扩大了努尔苏丹和华盛顿之间的战略伙伴关系水平。



【编译：达娜】