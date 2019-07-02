托卡耶夫总统：英国法律原则将在哈萨克斯坦有效运作

哈通社/努尔-苏丹/7月2日 -- 哈萨克斯坦总统托卡耶夫2日出席了在阿斯塔纳金融日框架下举行的阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）独立法院和国际仲裁中心开业典礼。

总统在讲话中说："哈萨克斯坦目前除了进行经济和金融领域改革以外，还推动着结构性和系统性的改革。我们明白法治是经济持续增长的基础。因此，我们注重关注成立现代化职业和独立法律体系。通过成立引入英国法律原则的AIFC法院和国际仲裁中心，我们将完成AIFC的体制结构建立。同时，我们将落实哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的倡议。目前，我们见证了首任总统倡议下成立的AIFC取得了有效成果。"

托卡耶夫表示，AIFC是哈萨克斯坦跻身全球前30位发达国家行列的主要工具。

"我们知道这是一项非常重要的任务。它需要高质量经济增长，以及吸引新投资和新技术。不过，我们不怕改革。因此，哈萨克斯坦将成为前苏联国家当中有效运作英国法律原则的国家。由著名的英国法官团队组成的AIFC独立法院将为金融中心的成功带来有利影响。"总统说。



据悉，阿斯塔纳国际金融中心2018年1月1日起全面投入运作，并成立了独立法院和国际仲裁中心。金融中心法院法官团主席哈利•肯尼思•伍尔夫勋爵和其他9名法官于2017年12月6日宣誓就职，而著名英国商业律师芭芭拉•多曼于2018年2月出任金融中心国际仲裁中心主席。

2018年7月5日阿斯塔纳金融日之际，阿斯塔纳国际金融中心举行隆重的开业典礼。

【编译：小穆】