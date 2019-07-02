哈萨克斯坦和美国进一步加强经济伙伴关系

哈通社/华盛顿/7月2日-据外交部新闻消息，在对美国进行正式访问框架内，外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫同哈美商业协会成员，以及多个美国主要公司领导层代表进行会面。

会谈期间，外长向美国方面介绍了哈萨克斯坦最近发生的重要事件，包括总统选举，并指出哈萨克斯坦完全按照宪法和平平稳地完成了权力移交，另一方面，这又为经济合作伙伴和投资者提供了维护哈萨克斯坦稳定和成功发展的保证。



对此，近期作为独立观察员身份观摩哈萨克斯坦总统选举的国际税务投资中心总裁丹尼尔•维特指出，总的来说，此次选举过程透明公正。在哈萨克斯坦，没有将权力移交给某个接班人的做法，正是全面的选举使选民能够完全自由地表达个人意愿, 公正选出新领导人。





同时，阿塔穆库洛夫强调，鉴于托卡耶夫总统关于国民经济多样化的政策，哈萨克斯坦对美国在实现包括加工和制造业、基础设施发展、农业、通信和IT技术在内的主要高科技项目方面的经验和资本具有很大吸引力。



除此之外，哈萨克斯坦外长还与美敦力（Medtronic）副总裁特雷弗•甘恩、花旗集团（Citigroup）高级副总裁里克•约翰斯顿，以及埃克森美孚公司（ExxonMobil Corporation）代表举行了会谈，就进一步加强哈美双边经济合作关系等问题进行讨论。



值得一提的是，美国是最早承认哈萨克斯坦独立主权，以及同我国建立外交关系的国家之一。获得独立以来，哈美两国之间的双边合作一直本着相互理解和相互信任的精神发展。



2018年1月，首任总统纳扎尔巴耶夫对美国进行正式访问期间，两国总统发布的联合声明，进一步扩大了努尔苏丹和华盛顿之间的战略伙伴关系水平。







【编译：达娜】