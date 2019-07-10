阿塔姆库洛夫出席欧安组织外交部长理事会会议

哈通社/努尔-苏丹/7月10日 -- 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部长贝布特·阿塔姆库洛夫出席了在斯洛伐克举行的欧洲安全与合作组织（OSCE）外交部长理事会会议。

消息称，欧安组织57个成员国代表团出席了会议，其中包括25个国家外交部长。

会议主要就提高组织工作的有效性，以及避免欧安组织框架下的冲突和其他问题进行了讨论。哈萨克斯坦外长注重关注了应对区域和全球安全挑战的经验，以及哈萨克斯坦于2010年成功履行欧安组织轮值主席和2017-2018年的联合国安理会非常任理事国职务。

此外，哈方提出今年秋季在努尔-苏丹举行阿富汗问题会议，并邀请欧安组织各成员国代表出席。

外长还向与会者就哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫今年4月份提出的"3方对话（Three Dialogues）"倡议进行了介绍，并讨论了亚信与欧安组织在加强区域间合作和跨大陆安全方面的互动前景。

会上，哈方指出了落实"阿斯塔纳宣言"和在努尔-苏丹市成立欧安组织专题中心问题。

"为避免冲突、研究持续相互联系问题、有效进行分析和研究工作、绿色经济和新技术的发展、预防自然灾害、能源安全和促进欧安组织框架下的经贸合作，哈方提出在努尔-苏丹市成立专题中心倡议。"阿塔姆库洛夫说。

会议框架下，哈萨克斯坦外长同欧安组织托马斯•格雷明格举行了会晤，并就人权和其他合作问题，以及哈萨克斯坦今年6月份举行的非例行总统选举进行了讨论。

【编译：小穆】