政府总理视察奇姆肯特市

哈通社/努尔-苏丹/7月11日-据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔•马明日前前往奇姆肯特市，开始进行工作视察。

视察期间，总理对该市冶金、制药、食品工业、交通基础设施发展等投资项目的实施情况进行了熟悉了解。



总理首先熟悉了奇姆肯特市机场新航站楼的建设项目。据了解，项目于今年7月启动，预计将于2020年5月完场并投入运营。该市长称，投入运营后，航站楼的旅客吞吐能力为每小时400人次，客流量较此前将增加10倍。



随后，总理参观了"Chimpharm"工厂，对国内制药业的发展情况进行了了解。据了解，该公司负责生产71种药品，占免费医疗援助保额项目框架下药品总量的三分之一。



接着，总理还参观了位于"南部"工业区内的出口导向型企业"Shymkent Temir"，并熟悉了关于该区的采矿和冶金综合体的建设项目，该综合体预计投入运营后钢铁生产能力将达到年100万吨。



此外，阿斯哈尔·马明还前往"Rakhat-Shymkent"食品公司进行了参观。



根据视察结果，总理强调有必要采取一切必要措施，确保有效实施该市至2023年综合发展计划。同时加强与商业协会的合作，积极实施投资项目，扩大产品产量。



【编译：达娜】