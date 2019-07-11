政府总理视察阿尔斯市 了解事故善后工作

哈通社/努尔-苏丹/7月11日 -- 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明11日上午抵达阿尔斯市，在突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫和当地政府领导人的陪同下视察了受到爆炸影响受损的基础实施和居民住房，了解了爆炸事故后的城市恢复修建工作。

总理与当地居民会面时承诺，他将每周亲自来到阿尔斯市，监管和指示事故善后工作。



据当地政府官员介绍，截至目前，共有4699名建筑工人和207辆专用车辆参与了阿尔斯市学校、医院、政府办公楼和客运站等基础设施修复工作，并完成了674套住房修复工程。

据了解，根据首任总统纳扎尔巴耶夫和总统托卡耶夫的指示，阿尔斯市恢复工作应于8月1日之前结束。





6月24日早晨，阿尔斯市附近的一座军火库起火爆炸，导致3人死亡多人受伤。事故发生后当地迅速进入紧急状态，并疏散了事故区域周边的居民。

总统下达了迅速行动消除爆炸危害的指示，并动身抵达受灾区域，慰问被疏散市民并视察了受到事故影响的市区设施。

哈萨克斯坦全国各地启动了"阿尔斯，我们在一起"大型社会援助活动，为受影响市民捐款捐物。

国防部副部长27日称，弹药库发生的火灾已全部扑灭，专业工作人员消除了爆炸威胁。此外，排雷人员对全城街道和每户进行了清理作业。

28日，被疏散的近4.5万名市民开始回到家园。