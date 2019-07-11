阿塔穆库洛夫——哈萨克斯坦外交为国家、民族经济、每一位公民带来实际利益

哈通社/努尔/苏丹-7月11日 -- 自1992年哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫签署了关于批准《哈萨克斯坦共和国外交部》、《哈萨克斯坦共和国大使馆》、《哈萨克斯坦共和国特命全权大使基本义务和权力》条款的法令这一历史性时刻已过去了27年。这开启了哈萨克斯坦外交历史新篇章。

在此期间，在首任总统-民族领袖的领导下，哈萨克斯坦制定了独特而务实的外交模式。其核心是奉行与西方、东方、欧洲和亚洲国家多边平衡的合作方式。无论过去几十年世界如何变化，我国仍继续先前在世界舞台上确定的优先事项。

与合作伙伴合作的稳定性和对战略原则的忠实性已成为国家外交的名片。哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫在就职演说中强调："哈萨克斯坦在国际政治舞台上享有很高的声望，在国际事务中，哈萨克斯坦一直被认为是和平、开放、可靠和负责任的合作伙伴。我们将延续建设性、平衡、多边外交政策。

多年来，哈萨克斯坦通过在国际安全、对话与合作领域的许多有效倡议证明了自己。这包括全球核安全、不扩散大规模毁灭性武器。也包括参与成立权威的国际组织，如上合组织，集体安全条约组织，亚信会议和其他组织。还有加强宗教间的对话，有效调解争端以及向有需要的国家提供人道主义援助。

类似的事件还有很多。重要的是，在很短的历史时期内，我们坚定地从独立到充分参与国际事务中。我国已经并将继续为解决现代世界秩序的地区和全球问题作出建设性贡献。哈萨克斯坦积极主动参与国际事务，推动务实的倡议和想法，其中许多早已落实。

哈萨克斯坦已与世界各国和国际组织建立了睦邻可靠的关系系统。因此，多年来，我国显然已成为一个权威和可靠的合作伙伴，是和平的坚定支持者，地区稳定的支柱和国际对话的带路人。

所有这些建设性的外交资本转变为切实的经济利益和发展优势。例如，在这几十年里，哈萨克斯坦经济直接投资超过3000亿美元，最重要的是国际社会对哈萨克斯坦的信任。哈萨克斯坦通过一贯的工作，合理的外交政策决定和负责任的国际合作赢得了信任。

与此同时，哈萨克斯坦在全球地缘经济过程中的作用逐年增加。目前，得益于现代"丝绸之路"的建设，我国成功地连接了大欧亚大陆的偏远地区，并正在建立其作为太平洋、大西洋和印度洋三大洋之间的陆桥。这从根本上改变了哈萨克斯坦的经济前景，并开辟了新的发展机遇。

哈萨克斯坦作为有利的合作伙伴，国际对其的兴趣每年都在增加。得益于内部稳定和基础设施的发展，从亚洲通过哈萨克斯坦到欧洲运输货物的时间比传统海运减少了4倍。可以从具体数据看出来：我们国家2018年的过境运输收入超过15亿美元，预计未来将达到50亿美元。

得益于睦邻带和深思熟虑的外交战略，哈萨克斯坦正在成为欧亚大陆贸易的主要门户和重要交通枢纽。由于不断增长的通信网，伟大草原国家有利地将大型欧洲、亚洲和中东市场联合起来，并形成新大陆地缘经济的基础。这是将外交政策成果转化为实际经济效益的真实例子。

我们的世界正在经历一个快速转型的时期。人们普遍认为，技术、经济和社会秩序正在迅速发生变化。在此背景下，国家元首确定了国际活动的重要领域。"国家的外交活动将为国家、国民经济以及每一位公民带来利益。"总统在就职演说中指出。

得益于累计的经验和雄厚的专业人员，哈萨克斯坦外交部正在快速适应不断变化的全球环境。我们继续进行促进对话和加强安全的建设性合作。同时，为了支持国家经济的增长，外交政策将面向在新的国际环境中积极推动国家经济利益。

众所周知，直接投资是促进经济增长和多样化的有效推动力之一，通常伴随工业项目和技术转让。对综合体的投资创造了新的就业岗位，提高了哈萨克斯坦人员的工作技能，引入了创新技术以及增加了国家预算的税收。

在目前日益增长的国际投资资本竞争的背景下，哈萨克斯坦已转向与外国投资者合作的新策略。为了应对世界的新趋势，哈萨克斯坦正在建立一个新的生态系统，以吸引和维护投资。

当前哈萨克斯坦共和国外交部的任务是协调各级--地区、国家和国际的投资活动。外交机构利用其知识和积累的经验使所有相关国家组织和部门的协作同步化。

这里一个重要的事实是投资委员会这一重要机构的职能已转移至外交部。目前这一机构积累的工作潜力在哈萨克斯坦所有93个驻外使团日常外交活动中实施。这为他们提供了吸引外国投资的额外方案和机制。

哈萨克斯坦确定了一项严峻的任务 - 巩固外国直接投资额的稳定性，使国家最大化吸引世界大型公司投资。在与投资者合作的最新框架中，哈萨克斯坦总统直属外国投资者理事会的职责显著加强。 20多年来，该委员会成功并有效地致力于解决战略问题，以确保必要的投资环境。它已成为直接交换意见、想法和建议的权威平台，以改善我国投资形象。

在国家元首的参与下，外国投资者理事会第32次全体会议旨在通过发展人力资本将哈萨克斯坦吸引外国直接投资国家经济的工作提升到新阶段。该理事会的活动现在由外交部协调，在新的条件下，哈萨克斯坦外交官将再次尽一切努力将多年来取得的外交政策机遇转变为有前景的经济效益。正如我们部门的历史所见，经验、能力和知识正是为此而存在的。

来源：哈萨克斯坦驻中国大使馆官网