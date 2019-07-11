“世界人口日”：人口趋势与可持续发展依议程密切相关

哈通社/努尔-苏丹/7月11日 -- 据联合国新闻处消息，7月11日是"世界人口日"。联合国秘书长古特雷斯在这一国际日到来之际发表致辞指出，《2030年可持续发展议程》与人口增长、老龄化、移民和城市化等人口趋势密切相关。

古特雷斯表示，预计到2050年将有68%的世界人口生活在城市地区，可持续发展和气候变化将越来越依赖于对城市增长的成功管理。对于世界上许多最不发达国家而言，可持续发展面临的挑战因人口快速增长以及易受气候变化影响而变得更加复杂。许多国家正面临人口老龄化的挑战，包括需要促进健康的积极老龄化和提供充分的社会保护。

今年的世界人口日呼吁全球关注1994年国际人口与发展会议留下的未竟之业。自那次具有里程碑意义的会议召开以来已过去了25年，在会议上，179国政府认识到了生殖健康与性别平等对实现可持续发展至关重要。

古特雷斯说，"25年前，在开罗国际人口与发展会议(人发会议)上，世界各国领导人首先阐明了人口、发展和人权(包括生殖权利)之间的联系。他们还认识到，促进性别平等既是正确的做法，也是实现可持续发展和改善所有人福祉的最可靠途径之一。"

古特雷斯指出，尽管全球在降低孕产妇死亡率和意外怀孕方面取得了进展，但仍然存在许多挑战。在世界各地，妇女权利遭到抵制，包括在基本卫生服务方面。与怀孕有关的问题仍然是15至19岁女孩死亡的主要原因。基于不平等的性别暴力继续造成可怕的后果。

11月，联合国人口基金将与肯尼亚和丹麦政府一道，在内罗毕召开高级别会议，以加快实现未竟目标。古特雷斯鼓励会员国参加最高级别的会议，并作出坚定的政治和财政承诺，以实现人发会议的《行动纲领》。

世界人口日起源于世界人口达到50亿的日子，由当时的联合国开发计划署委员会提出并建立，旨在将重要且紧急的人口问题放在突出的位置。