驻德国大使馆举办活动介绍哈萨克斯坦投资机会

哈通社/法兰克福/7月11日-哈萨克斯坦信用评级介绍会日前在德国法兰克福举行。

当地商业、金融和银行业，以及媒体代表出席了活动。活动由哈萨克斯坦驻德国大使馆RAEX-Europe评级公司共同组织举办。



据外交部新闻消息，哈萨克斯坦驻德国大使达吾然•卡热珀夫在讲话中向与会者介绍了哈萨克斯坦当前的政治和经济发展状况及投资环境。



大使还介绍了哈萨克投资国有公司（Kazakh Invest）、阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）、绿色技术和投资项目国际发展中心，以及阿斯塔纳枢纽国际IT初创科技园的工作方向，并提到了我国新一轮的私有化进程。



此外，他还强调了哈萨克斯坦和德国之间的巨大合作潜力，并呼吁两国商界进一步加强互动。



活动期间，阿斯塔纳国际金融中心总经理提穆尔•沃恩詹诺夫和哈萨克投资国有公司区域经理阿依努尔•图穆舍娃向与会者介绍了哈萨克斯坦的投资机会。



同时，RAEX-Europe评级公司副总裁赫克托•阿尔瓦雷斯在讲话中强调了哈萨克斯坦的良好信用评级，并提到哈萨克斯坦2019年上半年的主权信用评级"BBB-"及其稳定的前景展望。



值得一提的是，RAEX-Europe是一家位于法兰克福的独立评级机构。该公司在欧洲证券及市场管理局（ESMA）正式注册，自2016年开始对哈萨克斯坦的信用评级进行评估。









【编译：达娜】