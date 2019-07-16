伊斯兰食品安全组织代表团访问马来西亚

哈通社/努尔-苏丹/7月16日—据哈萨克斯坦驻马拉西亚大使馆新闻消息，伊斯兰食品安全组织(IOFS)代理总干事叶尔兰·巴依达吾列特对马来西亚进行工作访问。

访问期间，巴依达吾列特与该国原产业部部长郭素芯、农业与农基工业部副秘书长拿督萨利姆·本·帕拉姆，以及外贸促进局（MATRADE）、伊斯兰发展局（JAKIM）、农业研究开发院（MARDI）和农业银行（AgroBank）等机构代表进行会谈。

此外，伊斯兰食品安全组织代表团还前往马来西亚未来农作物研究所（CFF）进行参观，对农业新品种保护与开发领域的最新技术进行了了解。

巴依达吾列特向马来西亚方面介绍了伊斯兰食品安全组织的任务及目标。他表示，组织内部的合作涉及多个领域，各成员国就创新和现代技术方面的经验进行分享交流。此外，必要时，伊斯兰食品安全组织能够采取协调行动，提供所需的紧急和人道主义援助，调动和管理财政及农业资源，以加强成员国的粮食安全。

对此，马来西亚方面对伊斯兰食品安全组织的工作表示兴趣，并表示该组织的理念与全球安全问题密切相关。

值得一提的是，伊斯兰食品安全组织根据哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫的倡议成立。

【编译：达娜】