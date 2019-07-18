联合国秘书长：人口增长和老龄化及城市化对人类发展构成挑战

哈通社/努尔-苏丹/7月18日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯日前在纽约总部举行的纪念«国际人口与发展会议»25周年活动上发表致辞指出，人口增长是人类成就的标志，因为这意味着人们活得更长、更健康，它同时也促进了全球生产和消费的增长。

古特雷斯指出，各国面临人口老龄化的挑战，包括需要促进健康的积极老龄化和提供充分的社会保护。

他强调，城市化仍然是一个主要的人口趋势，预计到2050年，将有近三分之二的人生活在城市地区。实现可持续发展和应对气候变化将越来越取决于能否成功管理城市增长。

国际人口与发展会议于1994年首次在开罗召开，当时179个国家通过了一项颇具革命意义的《行动纲领》，并呼吁将妇女生育健康和权利置于国家和国际发展努力的中心。《行动纲领》尤其呼吁让所有人都有机会获得全面的生育健康医疗服务，包括自愿计划生育、安全怀孕和分娩服务，以及防治性传播疾病。

古特雷斯表示，《开罗行动纲领》中提出的许多政策，从解决不平等和环境退化到促进性别平等以及获得性健康和生殖健康服务，仍然是20年后商定的2030年可持续发展议程的基础。

他表示，开罗会议强调，促进妇女和女孩的权利是确保个人、家庭和国家福祉的关键。它承认性别平等是包容性可持续发展的先决条件，并申明性健康和生殖健康是一项基本人权。过去25年间，全球在性别平等和妇女权利方面取得了重大进展，儿童和孕产妇死亡率降低了近一半，这些进展同时也促进了贫穷和饥饿的减少以及教育和健康的改善。

古特雷斯指出，许多妇女和女孩的健康、福祉和人权仍然面临巨大挑战。暴力侵害妇女和女孩行为影响到全世界三分之一的女性。在世界某些地方，在冲突和紧急情况下，这个数字甚至更高。全球约有6.5亿妇女在童年时结婚，每天有500多名妇女和女孩在怀孕和分娩期间死亡。在全球范围内存在对妇女权利的诸多抵制，包括生殖权利和至关重要的保健服务。

古特雷斯表示，今年是联合国人口基金成立50周年，该基金在执行《开罗行动纲领》方面发挥了重要作用。通过其领导和业务工作，人口基金在增强青年人权能以及使妇女和夫妇能够获得他们所需的性健康和生殖健康保健、防止基于性别的暴力，以及解决切割女性生殖器官和早婚问题方面发挥了重要作用。

11月，肯尼亚和丹麦政府将与人口基金一道，在内罗毕召开一次首脑会议，纪念开罗«国际人口与发展会议»25周年。