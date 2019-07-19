京都纵火案：专家批防火不足 疑出现爆燃现象

哈通社/努尔-苏丹/7月19日 —— 据外媒报道，日本京都动画制作公司的工作室总部周四（18日）发生纵火惨剧，多数死者被发现窒息倒毙于三楼通往屋顶的楼梯，与逃生门咫尺天涯。有专家认为，爆燃现象与涉事建筑物结构关系密不可分，并指该处保安及防火设施不足。

据了解，今次纵火事件中，由于疑犯在一楼接近螺旋楼梯的入口处淋泼汽油并纵火，导致火焰及浓烟瞬间包围整个工作室。

京都市消防局表示，涉事建筑物通风良好反而成为致命因素。由于一至三层都以螺旋楼梯连接形成通风空间，令汽油能大范围燃烧及产生烟雾。

京都大学建筑城市火灾安全学名誉教授田中哮义推断，浓烟短时间内直冲三层，被纵火的一楼大门又成绝路，令二楼和三楼的人逃生无门。若楼内有设置防火门阻隔火焰，或可减低伤害。

根据京都市消防局资料，2007年兴建的事发大楼属于非耐火构造的一般工作单位，所以消防及建筑法并没严格规定须设置自动灭火系统及避难装置。不过，当局曾于上年10月到该处检查，并确认已依法安装灭火器及紧急警报设备。当局事发后表示，虽然已采取适当对策，但仍无法阻止汽油引起的爆发。

前警署科学搜查官兼医学博士服藤惠三认为，事件与«爆燃现象»有关。汽油可在引燃的同时令火舌上窜数米，由于并非向周边扩散，恐怕火警钟及防火门未及反应，火势已一发不可收拾。一般火场可达逾摄氏1000度高温，汽油引燃更可逾1500度以上，正常人在这种连铁都可融化的高温，已难以逃生。