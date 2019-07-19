亚行维持亚洲发展中国家经济增长预期

哈通社/努尔-苏丹/7月19日 —— 亚洲开发银行发布最新报告，维持对亚洲发展中国家2019-2020年经济增速预期，分别为5.7%和5.6%，略低于2018年（5.9%）。

亚行报告称，受益于国内需求增长，2019-2020年，亚洲发展中国家经济将保持较快增长，一定程度缓冲全球贸易紧张局势带来的影响。除新兴工业经济体（中国香港、韩国、新加坡、中国台湾）外，2019年亚洲经济增速预期由6.2%下调为6.1%，2020年仍为6.1%。由于较高的油价和复杂的国内因素，2019-2020年，亚洲发展中国家通胀率预期由2.5%上调至2.6%。

报告称，中美贸易冲突加剧是当前最大的负面因素。亚行经济学家萨瓦达表示，尽管贸易冲突持续，该地区仍将保持较快增长。在中美两大经济体达成贸易协议前，不确定性将继续影响该地区的发展前景。

由于韩国经济发展低于预期，2019年东亚经济增速预测降至5.6%，2020年为5.5%。考虑到政策支持弥补了国内外需求减弱的影响，对中国的经济增速预期维持不变：2019年为6.3%，2020年为6.1%。

其他世界主要经济体的经济增速预期发生微小变化：2019年，美国经济增速提高至2.6%；欧元区降至1.3%；日本保持不变：2019年为0.8%，2020年为0.6%。