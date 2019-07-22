英德航空暂停赴开罗航班

哈通社/努尔-苏丹/7月22日--针对英国航空公司以«安全原因»为由暂停伦敦至开罗航线，埃及民航部20日晚间表示正在核证情况，同时增加埃及航空公司相关航班运力，以在英国航空公司停飞期间运送滞留旅客。

据中东通讯社21日报道，埃及民航部表示，英国航空公司暂停伦敦至开罗航线的消息既不是由英国交通部发布，也不是由英国外交部发布，埃及民航部正在向英国航空公司驻开罗代表处核证消息来源。埃及航空公司自21日起安排波音787型客机执飞开罗至伦敦航线，以增加航班运力。

英国航空公司20日宣布，自当天起连续7天暂停伦敦至开罗航线。按照公司说法，此举属«安全预防措施»。«我们不断审查在世界各地机场的安保安排，将暂停一周至开罗航线，以此作为预防措施，并将进一步评估。»

英国外交部此前向英国公民发布前往埃及旅行警告，认为«针对民航的恐怖主义风险增加»。英国外交部近日还表示，已对从埃及飞往英国的航班采取«额外安全措施»，并建议英国公民配合机场工作人员做好安全检查。

2015年10月31日，俄罗斯科加雷姆航空公司一架从埃及红海旅游胜地沙姆沙伊赫飞往俄罗斯圣彼得堡的客机起飞不久发生爆炸，在埃及西奈半岛坠毁，机上224人全部罹难。极端组织«伊斯兰国»事后宣称实施了这起袭击。

那次空难发生后，俄罗斯一度叫停往返埃及航线，直至2018年4月才恢复莫斯科与开罗之间直航。英国等多国则停飞前往沙姆沙伊赫的航线，至今未恢复。