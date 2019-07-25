日本推出国别和服迎接奥运 哈萨克斯坦版尽显草原壮美气魄

哈通社/努尔-苏丹/7月25日 -- 为迎接2020年奥运会，日本计划制作代表世界各个国家的不同特色和服，通过日本传统文化来传达«同一个世界»理念。

这项计划被称之为«KIMONO PROJECT»，启动于2014年，创意发起人为日本福冈县久留米市和服店«蝶屋»店主高仓庆应。

«我想看到来自参赛国家的代表在东京奥运会开幕式上穿着和服，»高仓说。

为完成总计206套和服，高仓开设了计划的官方网站，并通过各种渠道筹集资金和帮助。

陆续制作完成的部分和服被送去参加了在东京和美国举行的展览活动。









为各国定制的和服都采用了该国代表性的颜色及图案等元素。

其中，哈萨克斯坦版和服的图案，由町田久美子于2016年设计完成。图案中，在中亚大地和壮美草原上奔驰的骏马，尽显哈萨克斯坦传统游牧文化最为壮丽和强悍的一面，而左上方的金色旭日体现了哈萨克亚草原的丰饶富庶。此外，这套和服图案元素中还形象的表现了阿斯塔纳-2017世博会中最核心理念之一的——风。

高仓庆应表示，日本文化中最为重视对他者文化的尊重。而通过和服展示他国文化，也是希望能够借此推动各国多元文化之间的相互交流。