中国海南省成为上半年最受哈萨克斯坦游客欢迎的度假目的地之一

哈通社/努尔-苏丹/7月28日 – 土耳其、埃及和中国海南省成为最受哈萨克斯坦游客欢迎的夏季度假目的地。

此外，可以短期免签前往的阿塞拜疆、白俄罗斯、韩国等国家，也是夏季游客们选择前往度假消暑的热门选择。

据相关旅行社统计，2018年，最受哈萨克斯坦游客欢迎的夏季旅游胜地是阿联酋和泰国。但今年，前往这两个国家的哈萨克斯坦人数量有所减少。

相关人士表示，当地此前较多的意外事故，以及美元兑坚戈汇率的变化，是游客们转而选择其他国家的主要原因。

此外，有旅行社表示，发生格鲁吉亚的公民政治运动，也对以该国为主要目的地的旅游线路产生了一些影响。

«许多原先计划前往格鲁吉亚旅行的哈萨克斯坦游客因当地的地缘政治因素，转而选择了国内旅游线路。» Aydana Tour旅行社负责人说。

值得一提的是，近几年来，随着国内各地旅游区基础设施建设的不断完善，选择在国内度假的游客数量也在不断增加。

统计显示，2018年我国国内旅游景区接待本国游客达470万人次，每年增长速度接近7%。

根据«哈萨克旅游»国有公司的数据，最受欢迎的国内度假区包括：阿拉阔勒湖、巴尔喀什湖、里海沿岸景区、布拉拜国家公园。

而历史名胜和宗教旅游线路中，最受欢迎的地区包括：突厥斯坦、江布尔、曼格斯套州的相关线路。

【编译：木合塔尔·木拉提】