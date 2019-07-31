哈萨克斯坦外交部发布有关叙利亚问题高级别会谈的相关信息

哈通社/努尔-苏丹/7月31日 – 哈萨克斯坦外交部31日在官方网站上公布了关于第13轮叙利亚问题高级别和平会议的相关信息。

外交部表示，目前由哈萨克斯坦共和国外交部协调组织的第13轮叙利亚问题高级别和平会议将于8月1日至2日在首都努尔-苏丹市举行，相关筹备工作进展顺利。

截至31日，所有受邀参会方均已确认参与会议。

俄罗斯代表团由俄罗斯联邦总统叙利亚问题特使亚历山大·拉夫罗夫率领，土耳其代表团由土耳其外交部副部长塞达特·沃纳勒率领，伊朗代表团由伊朗外交部对外事务高级助理阿里·阿斯哈尔·哈德金率领。

而叙利亚交战双方——叙利亚政府代表团由叙利亚政府常驻联合国巴沙尔·阿勒-贾法里率领，叙利亚反对派代表团由阿赫玛德·阿勒-图玛率领。

本轮会谈中的新变化是，根据此前按照阿斯塔纳模式达成的相关协议，伊拉克和黎巴嫩将受邀作为观察员参会。

遗憾的是，联合国秘书长叙利亚问题特使盖尔·佩德森(Geir O. Pedersen)因身体健康原因，无法出席次轮会谈，联合国代表团将由其副手率领。

此外，为了出席在会谈框架下关于释放俘虏、交还遗体和寻找失踪者专项工作组会议，联合国难民事务高级专员办事处和国际红十字会的代表也已经抵达了努尔-苏丹市。

与此前举行的叙利亚问题高级别会谈一样，本轮会谈第一天为«闭门»模式的双边和多变磋商会议，第二天则为全体会议。为期两天的会议最终结果，将在阿斯塔纳和平进程担保国家共同宣言中阐述。

【编译：木合塔尔·木拉提】