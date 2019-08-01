哈萨克斯坦经贸代表团访问伊斯坦布尔

哈通社/努尔-苏丹/8月1日—据外交部新闻消息，哈萨克斯坦经贸代表团31日对土耳其伊斯坦布尔进行工作访问。

此次访问工作由哈萨克斯坦驻土耳其大使馆、工业和基础施舍发展部、阿塔梅肯企业家协会、哈萨克斯坦外贸商会，以及土耳其商会和商品交易所联盟共同组织安排。

在与土方相关代表举行的会谈中，哈萨克斯坦代表团就我国的出口和投资机会，对外国投资者实行的优惠政策，以及为促进共同贸易的相关机制等问题进行了介绍。

哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒指出，土耳其是哈萨克斯坦的重要的战略和贸易伙伴之一。两国之间的双边贸易额达20亿美元，而1992年这一数字仅为3000万。自独立以来，土耳其对哈萨克斯坦进行的直接投资额达38亿美元。目前，哈萨克斯坦境内约有2200家土资企业开展业务。

在访问框架内，哈萨克斯坦经贸代表团还与土耳其企业代表举行了B2B形式会谈，根据会谈结果，双方就进口哈萨克斯坦产品等问题达成协议。

此外还举行了土耳其工商会与哈土联合商会之间的第一次会议，就加强联合商会成员国企业家之间的经济联系，及两国之间的贸易额等问题进行了讨论。

会议期间，大使指出，哈土联合商会是首任总统纳扎尔巴耶夫于去年9月访问安卡拉期间成立，旨在促进和加强两国之间的贸易经济、投资和技术领域合作。

值得一提的是，来自哈萨克斯坦和土耳其的150名企业代表参加了此次活动，包括30家哈萨克斯坦加工产品出口商。

【编译：达娜】