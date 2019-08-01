韩情报机构：朝鲜本月或再试射导弹

哈通社/努尔-苏丹/8月1日 -- 据韩联社消息，韩国情报机构1日表示，朝鲜8月可能继续进行导弹试射等改善战斗力或武力示威的活动。

据韩国国会情报委员会披露，国家情报院当天在情委会全会上报告时作出如上表述。国情院分析称，朝鲜月内可能继续展示武力有内外两方面的原因，一是韩军采购F-35战机等先进武器、韩美举行联合军演使朝方有反弹的借口，二是朝方有在朝美谈判全面展开前加紧改进武器系统的实际需要。

国情院指出，朝方在6月韩朝美板门店会晤后对外释放缓和信号，但7月中旬后以韩国增强军力和韩美联演为由重新开始对韩口诛笔伐。

国情院认为，朝方7月下旬起一面强化军事活动，一面却避免对美直接施压，保持沟通。国情院还指出，朝鲜国务委员会委员长金正恩7月参观军事活动5次，参加政治活动3次，公开活动合计8次，远少于去年同期的20次，应视为保持克制，致力于对美对韩释放信号。

国情院就朝方上月31日的试射活动表示，经韩方研判，射程250多公里，射高30多千米，飞行器参数类似于新型近程弹道导弹，但因朝方称之为«新型大口径可控型火箭弹»，韩方正在进行追加分析。

国情院认为，朝方上月25日试射的导弹射程600多公里，射高50多千米，在飞行末段运用弹翼控制飞行轨迹，试图延长射程，规避拦截。

另外，国情院透露，去年11月起下落不明的朝鲜前驻意大利使馆临时代办曹成吉（音）已离开意大利，目前获得有关方面的庇护。国情院就«韩国政府是否对其提供庇护»的提问并未做出正面回答。