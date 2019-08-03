哈萨克斯坦和日本加强投资合作

哈通社/东京/8月3日—据外交部新闻消息，哈萨克斯坦代表团于1-2日期间对日本东京进行工作访问。

访问期间，代表团同住友商事株式会社（Sumitomo）、丸红株式会社（Marubeni）、日本运通公司（Nippon Express）、三井住友银行（Sumitomo Mitsui Banking Corporation）、双日株式会社（Sojitz）、日本石油天然气和金属国家公司（JOGMEC）等一系列日本政府机构和企业代表举行会谈。

双方就哈萨克斯坦在工程、能源、农业、物流、石油化工、轻工业、机器人技术、信息与通信技术等领域正在实施及有前景的联合项目进行讨论。哈方向日方就我国的投资环境和投资机会进行了介绍。

日本投资者表示有兴趣投资哈萨克斯坦经济，并了解哈萨克斯坦目前投资项目的进展情况。

根据会谈结果，日本投资者对哈萨克斯坦经济投资表示兴趣，并了解了我国目前投资项目的进展情况。

此外，访问框架内，哈萨克斯坦代表团团长、外交部副部长叶尔梅克•科舍尔巴耶夫会见日本议会外务副大臣山田贤司，双方就两国经济合作的相关问题展开讨论。

日方表示，愿意支持哈萨克斯坦关于加强两国投资合作的倡议。

值得一提的是，此次哈萨克斯坦代表团包括工业和基础设施发展部工业工业发展和安全委员会、外交部投资委员会以及哈萨克投资国有公司（KazakhInvest）代表人员。

【编译：达娜】