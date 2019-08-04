土耳其开设阿尔法拉比故居博物馆

哈通社/努尔-苏丹/8月4日 –在首任总统«精神文明复兴» 规划和《伟大草原之国的7个优势》署名文章框架内，哈萨克斯坦阿尔法拉比国立大学（KazNU）日前在土耳其开设阿尔法拉比故居博物馆。

项目在突厥议会、突厥文化国际组织（TURKSOY）以及哈萨克斯坦驻土耳其大使馆的支持下，由阿尔法拉比国立大学和伊斯坦布尔市政府共同实施。

伊斯坦布尔市政府、阿尔法拉比国立大学、突厥文化国际组织、哈萨克斯坦驻土耳其大使馆等机构代表，以及当地哈萨克侨民和媒体代表等人员出席了博物馆的开幕仪式。

该博物馆内陈列了关于突厥思想家阿布·纳斯尔·穆罕默德·法拉比的多个作品和历史信息。据悉，法拉比生前钻研学习数学、化学、生物学、天文学、哲学、医学、逻辑学、社会学、政治学、法律、伦理学和其他知识领域，为人类作出重大贡献，被尊为继亚里士多德之后的«第二导师»。

截至目前，阿尔法拉比国立大学在土耳其、约旦、意大利、中国、埃及、保加利亚等国家开设了阿尔法拉比研究和教育中心，为促进哈萨克的文化和传统起到了积极作用。

值得一提的是，该项目致力于2020年阿尔法拉比诞辰1150周年。博物馆位于伊斯坦布尔市中心。

【编译：达娜】