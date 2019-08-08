哈萨克斯坦签署《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》

哈通社/努尔-苏丹/8月8日 – 哈萨克斯坦司法部部长玛拉特·别克塔耶夫代表哈萨克斯坦共和国在《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》（简称《新加坡调解公约》）上签字。

67个国家和地区的代表团参加了7日在新加坡举行的签署仪式，包括哈萨克斯坦、中国、美国、韩国、印度、新加坡、伊朗、马来西亚、以色列等在内的46个国家和地区签署了公约。

《新加坡调解公约》是由联合国国际贸易法委员会历时四年研究拟订的，并经联合国大会会议于2018年12月审议通过，公约旨在解决国际商事调解达成的和解协议的跨境执行问题。

在通过公约的决议中，联合国大会表示，调解在友好解决国际商事争议上具有独特价值，公约将补充现行国际调解法律框架，有助于发展和谐的国际经济关系。

调解是高效灵活的争议解决程序，比起诉讼和仲裁等其他争议解决程序更具成本及时间优势。《新加坡调解公约》将允许在国际商业纠纷中执行和解协议的一方直接诉诸缔约国一方的法院，该法院届时必须根据该缔约国的程序规则以及公约规定的条件执行和解协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】