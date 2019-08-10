历史上的今天--阿拜•库南拜耶夫诞生

哈通社/努尔-苏丹/8月10日 -- 2019年8月10日是哈萨克伟大的诗人、哲学家、教育家、作曲家、哈萨克书面文学的奠基人阿拜·库南巴耶夫诞生第175周年。

阿拜•库南巴耶夫（1845-1904）在青格斯山区卡斯卡布拉克山一村落出生。如今，这位圣人的家乡早已更名为东哈萨克斯坦州阿拜县。

幼年时，他在哈比特汗毛拉膝下接受了启蒙教育。十岁时，阿拜被送到了位于塞梅市的阿赫梅特-热伊扎宗教学校学习。在学习阿拉伯文、波斯文和宗教知识的同时，阿拜还接触并系统地学习了尼扎米、纳吾艾、萨赫迪、费祖利等著名东方学者的著作。

在塞梅的第三年，阿拜进入了当地的俄罗斯教会学校，并接受了近3个月的教育。也正是从那时起，普希金、莱蒙托夫等一些俄罗斯和欧洲诗人的作品，开始受到阿拜的关注。13岁时，由于家庭原因，阿拜离开了学校生活，开始投身政治。这位充满了爱国主义精神的诗人，目睹着俄罗斯殖民者对哈萨克大地的蹂躏而逐步成长。1875年，他在阔恩尔阔科谢地区的选举中获胜，担任当地伯勒斯（болыс：执政官）直到1878年。这一时期，熟知哈萨克传统文化和政治的阿拜，曾积极投身到了政治改革的道路当中。但经历了一系列的斗争后，阿拜转而脱离了政坛，不再从事政治而将经历更多地放在了文学创作当中。

阿拜的创作生涯是1882年开始的，到他去世前写了近二百首诗，另外还翻译和改写了普希金、莱蒙托夫等人的五十多首诗。这些诗，从数量看并不算多，但其中有不少诗是具有审美价值的珍品。在阿拜各种题材的诗歌中被收进中小学课本的估计不少于五十首。阿拜的《八行诗》、《致姑娘（向你问好！哈拉穆哈斯）》已被配上曲调，至今还在群众中演唱。

阿拜的诗作和文章非常明确而又尖锐地指出了人们生活中的恶习，其目的是为了使人们正确地认识生活并尽快地摆脱这些精神枷锁。这些诗和文章虽然语言锋利，甚至过分尖刻，人民群众却喜欢它。因为它们在让读者得到艺术享受的同时又启示他们回顾那些落后的风俗在历史和现实生活中给他们造成的痛苦和灾难，并追溯其根源。人们在评论阿拜的这些诗歌时异口同声地说，它们像一剂剂苦口良药，帮助人们消除了身上的缺点。而其文章的集合--《阿拜箴言录》，更是成为了哈萨克文学史上极为重要的作品。

阿拜的作品也为哈萨克民间音乐的发展提供了取之不尽的灵感和源泉，尤其是他自己创作如《无风的夜》、《致姑娘（向你问好！哈拉穆哈斯）》、《黑色的眼眸》等歌曲，已经成为了哈萨克人民脍炙人口的经典歌谣。

在自己的各种作品中，阿拜用极大的兴趣宣传科学。他告诉人们，只有科学才能使人们摆脱愚昧和无知，摆脱贫穷和落后。他把发扬科学精神提高到足以振兴民族的高度。阿拜特别关心教育，尤其是学前教育。他曾提出过许多普及教育的可行性方案，而且为普及教育辛勤地奔波，因而哈萨克人才称他为伟大的教育家和启蒙家。

在哈萨克历史上最黑暗、最严酷的时代，阿拜的作品和他通过这些作品所表达出的思想，犹如黑暗中的火炬一般，照亮了哈萨克人民前进的道路。他的思想，哺育了整整一代哈萨克人。

如今在哈萨克斯坦，关于阿拜的研究、著作和各种出版物数不胜数，几乎所有的城市、村镇，都有以阿拜命名的街道、公园和学校。阿拜的作品不仅遍布哈萨克斯坦，还被翻译成了多种语言，影响力远达世界诸多国家。哈萨克斯坦著名作家穆赫塔尔•阿吾耶佐夫创作的经典文学作品《阿拜之路》，已经被翻译成了116种语言，影响了世界各地数以百万计的读者。

今年是阿拜诞辰175周年，哈萨克斯坦各地将举办各类活动，隆重纪念这位伟人。