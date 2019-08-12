政府总理出席首届里海经济论坛

哈通社/努尔-苏丹/8月12日—据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明12日参加在土库曼斯坦举行的首届里海经济论坛。

出席论坛全体会议的包括土库曼斯坦总统、伊朗第一副总统以及阿塞拜疆、俄罗斯、保加利亚和乌兹别克斯坦政府总理。

在论坛框架内，马明与土库曼斯坦总统库尔班古力•别尔德穆哈梅多夫举行双边会谈，就进一步发展两国经贸合作问题进行讨论。同时，双方强调了加强边境地区合作的重要性，并表示两国在机械工程、化学工业、冶金、农业、旅游、运输和天然气等领域具有巨大合作潜力。

会谈期间，政府总理还提出了一系列倡议，以加强里海沿岸国家在贸易、投资、运输、能源、旅游和生态等方面的互利合作。同时，他还强调了有必要利用阿斯塔纳国际金融中心和自由贸易区扩大里海沿岸国家的投资规模。

马明还提到了关于改善里海运输系统，和发展里海旅游业前景的相关倡议。此外，他表示，哈方特别重视加强里海生态系统的保护，在此方面，在哈萨克斯坦建立的国际绿色技术和投资项目中心可以成为引进清洁技术的有效平台。

在论坛框架内，阿斯哈尔·马明还与伊朗第一副总统埃沙格·贾汉吉进行会晤，讨论了双边贸易和经济合作的热点问题。

【编译：达娜】