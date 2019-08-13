学者正在对«卡勒马克败亡地»古战场进行考古发掘

哈通社/巴甫洛达尔/8月13日 – 巴甫洛达尔州国家大学考古研究中心正对18世纪的在该州迈伊县境内的古战场«卡勒马克败亡地»进行系统的发掘研究。

在18世纪初哈萨克汗国与准格尔汗国之间长达数十年的战争期间，这里曾是一场著名战役的发生地。

考古学家们已经在以古战场纪念碑为中心的大片区域，开展了2个多星期的考古发掘。

据了解，在发掘过程中，学者们发现了多处横跨石器时代、铁器时代和中世纪，分属于不同时期的古代遗物。

«我们目前正在对新发现的一处明显属于青铜时代的遗迹进行研究，主要在进行探测，期待发现更多的遗物。我们最基本的目标，是对十八世纪发生在这里的哈萨克和准格尔之间那场战役所残留的遗迹进行考察，寻找当时遗留下来的古物。目前，我们只有历史文件中对这场战役的文字记载。我们希望，能够找到更直接的实物证据。对我们而言，能够明确300年前的那场战役的文物是很重要的。»巴甫洛达尔州国家大学考古研究中心主任维克多·梅尔其说。

巴甫洛达尔州州长波拉特·巴考洛夫近期访问了考古工作区域，学者们向这位行政长官展示了在发掘中发现的一些古代遗物。

这些遗物包括：公园前8-7世纪属于萨克人（塞人）的箭镞，属于中世纪突厥和钦查时代的铁质弓箭，磨刀石，马鞍的残留部件以及其他物品等。

维克多·梅尔其表示，研究人员在当地还发现了许多岩画，绘制的形象多为盘羊和牛、马等，此外还包括一些无法被辨识的形象。

专家们指出，«卡勒马克败亡地»由于特殊的原因，在历史上的许多时期有不同的部族在这一区域生活，留下了大量的痕迹。

发掘工作中，也很明显的体现出了分层特性，可以看到各种不同时期的文明留下的印记。考古学家们当前主要希望能够从其中辨识出属于17-18世纪的遗迹。

【编译：木合塔尔·木拉提】