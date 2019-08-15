文体部长谈迪玛希纽约演唱会：«将为他选一个最棒的音乐厅»

哈通社/努尔-手段/8月15日 – 哈萨克斯坦文化和体育部部长阿克托特·拉伊穆库洛娃15日在首都国家新闻发布中心举行的新闻发布会上，就歌手迪玛希·库达伊别尔艮美国纽约演唱会的筹备情况进行了介绍。

部长说：«迪玛希·库达伊别尔艮——已经成为了哈萨克斯坦的一张名片。如诸位所知，文体部一贯重视对青年才俊的支持，为这些有追求的菁英人才举办过许多国内和国际性的活动。我们的这些孩子们也没有辜负期待，取得了许多成就。»

部长强调指出，迪玛希·库达伊别尔艮优秀的天赋、扎实深厚的专业基础，以及对艺术道路始终如一的坚定追求，是他能够走到今天这样一个高位的重要原因。

«没错，他是如今哈萨克斯坦艺术界最富有国际知名度的小伙子。众所周知，在文体部的支持下，迪玛希的演唱会已经在努尔-苏丹，伦敦和莫斯科举行。我们计划，今年在纽约举办同类型的演唱会。目前，文体部工作人员正在积极为此同各方开展对话，并接到了多个音乐厅的推荐。我们将对相关的推荐进行筛选，从中选出符合迪玛希身份的、最好的一个音乐厅，作为演唱会的举办地。我们计划在年底举行这个活动，选定场地后会第一时间向诸位公布，届时也会进行门票的销售工作。»部长补充说。

【编译：木合塔尔·木拉提】