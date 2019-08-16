哈印两国各领域合作关系日益发展

哈通社/努尔-苏丹/8月16日—在8月15日印度独立日之际，以«精彩印度：令人惊叹的多元文化»为主题的照片展在首都努尔-苏丹开幕。

活动于8月16-19日期间在国家学术图书馆举行。

开幕式期间，印度驻哈大使普拉布哈特·库马尔在发表讲话时表示，今天，哈萨克斯坦与印度在许多领域建立了合作关系，印度是最早支持和承认哈萨克斯坦独立的国家之一。两国拥有良好的双边关系，举行了多次高级别政治对话。过去的25年中，首任总统纳扎尔巴耶夫曾6次访问印度。

2018年，双边贸易额达12亿美元，同比增长25%。印度对哈萨克斯坦的能源、石油和农业领域的相关项目有着浓厚兴趣。

同时，大使还提到了哈萨克斯坦的旅游潜力。他指出，众多印度游客前来哈萨克斯坦旅游，其中绝大多数会前往阿拉木图欣赏群山美景。目前，两国之间的定期航班每周飞行7班，预计9月开始将增至9班。此外，2018年，两国间的大使馆分别签发各类签证2万多人次，而这也意味着双边旅游流量得到了增长。

两国在文化领域的合作关系也在日益发展。据大使介绍，位于努尔-苏丹的印度文化中心，将为游客提供免费的瑜伽和舞蹈课程。

值得一提的是，在印度文化活动框架内，还将举行印度美食和电影节。

【编译：达娜】