冰岛立碑纪念因气候变化消融的冰川

哈通社/努尔-苏丹/8月19日 —— 据中新网援引香港《文汇报》报道，冰岛奥克火山上的奥乔屈尔（Okjokull）冰川经历大片面积流失后，2014年被确认停止移动，成为冰岛首片«死亡»的冰川。冰岛主要官员及科学家18日前往冰川原址，为冰川举行告别兼纪念碑揭幕仪式，碑上刻有«给未来的一封信»，希望藉此呼吁冰岛以至全球公众关注暖化对冰川的影响。

奥乔屈尔冰川(Okjokull，又被称为«OK冰川»)形成于700年前左右，坐落于冰岛首都雷克雅未克东北面的奥克火山上，在冰岛全国大部分地区均可清晰看见。

在1890年，OK冰川占地仍然达16平方公里，但随着全球暖化加剧，冰川融化速度加快，到了2012年，冰川面积只剩下0.7平方公里，2014年更停止移动。冰岛气象局的冰川学家西于尔兹松在2014年亲身视察后，宣布OK冰川«死亡»。

不过OK冰川«死亡»的消息当年并未引起舆论关注，直到2018年美国得州赖斯大学的人类学家辛梅内•豪及博耶为OK冰川制作纪录片，继而产生为冰川举办告别仪式、立碑纪念的想法，结果获得包括冰岛政府在内等多方响应。

除了科学家外，出席18日仪式的还包括冰岛总理雅各布布斯多蒂尔、冰岛环境部长古德布兰松等，雅各布布斯多蒂尔先行致辞，然后一众出席者再登上奥克火山，在冰川原址设立铜铸纪念碑。

纪念碑上分别以冰岛文及英文刻上«给未来的一封信»碑文，由冰岛作家马格纳松撰写，提到OK冰川是首片失去冰川地位的冰岛冰川，而且在未来200年间，相信将有更多冰川步向同一命运。文末刻有«2019年8月»及现时全球二氧化碳浓度，即«415ppm»。

马格纳松指，气候变化没有起始或终结，纪念碑的意义在于提醒人类，不同历史事件正在我们眼前上演，大家不应该对此习以为常。