哈萨克斯坦外长阿塔穆库洛夫正式访问德国

哈通社/努尔-苏丹/8月20日—据外交部新闻消息，外交部部长贝布特·阿塔穆库洛夫前往德国进行正式访问。

访问期间，阿塔穆库洛夫分别与德国外交部长海科·马斯、德国总统府国务秘书史蒂芬·施泰因莱、«德国-中亚»议会间友谊小组主席兼联邦议院议员曼弗雷德·格伦德，以及德国经济和能源部议会国务秘书托马斯·巴里斯举行了会谈。

在与德国外长马斯的会谈中，双方就双边和多边形式相互合作关系等问题进行了讨论。

马斯表示愿意共同发展战略合作领域并感谢哈萨克斯坦政府对境内1.8万多名德国侨民的支持，以及在德语学习方面的普及工作。双方就深化双边教育领域的合作方面达成了共识。

同时，双方还强调了继续保持密切的高层交往以及组织相关活动的重要性。

两位外长还讨论了新欧盟中亚战略的落实方向，并在此方面提到了阿富汗局势问题。

会谈结束后举行了联合记者招待会，双方表示对哈德政治关系和经济合作的蓬勃发展表示满意。

在与德国总统府国务秘书施泰因莱的会谈中，双方就政治合作问题交换了意见。阿塔穆库洛夫提到了首任总统纳扎尔巴耶夫提出的建立«3D»（ThreeDialogues，三个对话）的倡议。该倡议旨在形成一个新的地缘政治现实，促进世界大国之间以及国际组织之间的相互对话，以缓解国际紧张局势。施泰因莱表示德方有兴趣加强双边对话。

在与该国议员格伦德的会晤中，双方就双边议会间关系问题进行讨论。阿塔穆库洛夫感谢德国对哈萨克斯坦各项国际倡议给予的支持。格伦德谈到了其1996年的首次访哈之行，并感叹哈萨克斯坦的飞速发展，同时强调了纳扎尔巴耶夫在其中的重要作用。

此外，在与巴里斯的会谈中，巴里斯指出，哈萨克斯坦是德国在中亚地区的重要合作伙伴，去年，两国双边贸易额达51亿美元，占德国与该地区其他国家之间贸易额的85％。双方还讨论了于今年年底签署双边在能源、机械工程、可再生能源、化学、旅游、运输和农业领域的经济和工业合作路线图的可能性。

访问框架内，哈萨克斯坦外长还将于德国总理办公室代表、德国外交上回协会主席，以及德国企业代表举行圆桌会议。

值得一提的是，过去12年里，德国对哈萨克斯坦进行的直接投资额达86亿美元，并建立了900多家合资企业。

【编译：达娜】