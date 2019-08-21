哈美青年论坛在首都举行

哈通社/努尔-苏丹/8月21日 – 哈萨克斯坦——美国青年论坛21日在哈萨克斯坦首都努尔-苏丹市举行。

此次活动在青年组织社交和经验交流计划框架下举办，出席活动的代表均来自在美国和哈萨克斯坦登记注册的青年组织，以及积极参与两国联合项目的相关人士。

哈萨克斯坦新闻和社会发展部副部长达尼亚尔·叶辛出席论坛并致辞。

副部长在致辞中表示，哈萨克斯坦的首都作为首任总统纳扎尔巴耶夫和谐社会建设理念的最佳体现，一直有着为具有前景的、造福社会的、团结世人的国际对话提供平台的传统。

«因此，相信哈美青年论坛也将成为这样一项活动。»他说。

副部长指出，今年是哈萨克斯坦的青年年。通过此次论坛，将进一步拉近哈美两国青年之间的交流和互动。

论坛将为两国之间在科学、文化、体育等领域的合作打开一个新的通道，为双方相互交流先进经验提供可能。

论坛期间，哈萨克斯坦«Bolashaq»协会、民间倡议支持中心和«Kazakhstan TradeCouncil»签署了关于联合落实合作项目的三方备忘录。

此外，«Jas Otan»与«Indiana University Fencing Club»，«阿斯塔纳青年»组织与«WordsCan Soar»国际组织之间签署了合作协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】