哈萨克斯坦-智利外交部间政治磋商会议将在努尔-苏丹举行

哈通社/努尔-苏丹/8月22日—据外交部新闻消息，在哈萨克斯坦与智利建交26周年框架内，哈萨克斯坦驻巴西大使兼驻智利大使海拉特·萨尔詹诺夫日前前往圣地亚哥进行工作访问。

访问期间，大使会见智利外交部代理秘书长安德烈斯·巴布·冈茨莱兹，以及智利外交部亚太合作司司长克劳迪奥·罗哈斯。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦与智利之间的合作现状和前景、今年9月在努尔-苏丹举行的外交部间政治磋商会议，以及加强名誉领事机构合作等问题进行论坛讨论。

值得一提的是，哈萨克斯坦与智利于1993年8月19日建立外交关系。

多年来，哈萨克斯坦和智利建立了信任的政治对话，并稳步发展贸易、经济、文化和人道主义关系。同样，两国在包括经合组织、太平洋联盟和欧亚经济联盟等国际组织框架内的多边合作也在不断发展。

在包括今年开始担任联盟轮值主席国的智利在内的太平洋联盟成员国的支持下，哈萨克斯坦被授予该组织观察员国地位，这为各方在国家和区域间（包括在欧亚经济联盟框架内）发展互利伙伴关系带来新动力。

此外，智利是首个于2005年同欧亚经济联盟签署谅解备忘录的拉丁美洲国家。

【编译：达娜】